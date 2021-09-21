ЗАМАНА - В американской школе началась стрельба

В американской школе началась стрельба

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21 сентября, 2021. Вторник 00:01
В американской школе началась стрельба

В школе Heritage в штате Вирджиния в США случилась стрельба. Об этом информирует NBC12.

В американской школе началась стрельба
Происшествия

Сообщают, что два человека ранены. Все раненые госпитализированы, их жизни ничего не грозит.

Остальных учеников уже эвакуировали. Сведений о стрелке пока нет.

 

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