Сообщают, что два человека ранены. Все раненые госпитализированы, их жизни ничего не грозит.
Остальных учеников уже эвакуировали. Сведений о стрелке пока нет.
В школе Heritage в штате Вирджиния в США случилась стрельба. Об этом информирует NBC12.
Сообщают, что два человека ранены. Все раненые госпитализированы, их жизни ничего не грозит.
Остальных учеников уже эвакуировали. Сведений о стрелке пока нет.
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