В американской школе началась стрельба

В школе Heritage в штате Вирджиния в США случилась стрельба. Об этом информирует NBC12.

Сообщают, что два человека ранены. Все раненые госпитализированы, их жизни ничего не грозит.

Остальных учеников уже эвакуировали. Сведений о стрелке пока нет.