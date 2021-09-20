Преступник забаррикадировался в 8 корпусе. Им велась беспорядочная стрельба внутри самого университета.
В Пермском государственном университете случилась стрельба, учащиеся прыгают из окон, пишет "Лента.ру".
Преступник забаррикадировался в 8 корпусе. Им велась беспорядочная стрельба внутри самого университета.
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