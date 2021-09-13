В настоящий момент жизнь мужчины вне опасности.
В Махачкале росгвардейцы спасли пенсионера, упавшего в водоем
- Автор Арслан
- 13 сентября, 2021. Понедельник 12:40
На помощь упавшему в канал им. Октябрьской революции пожилому мужчине пришли майор Азамат Дагиров и боец махачкалинского ОМОН старший сержант полиции Мурад Ш.
Последнее от Арслан
- Участники проекта «Вахта Героев» встретились с молодежью Кизляра
- Студенты колледжа ДГУ встретились с Героями России
- Праздничный концерт в День единства народов Дагестана пройдет в режиме онлайн
- Завершились съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»
- Одинокие пенсионеры в Махачкале получают помощь от волонтеров