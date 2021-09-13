Мужчина попытался провезти труп в такси и попался

В Китае мужчина пытался провезти на такси труп девушки, но был раскрыт, пишет "Лента.ру", ссылаясь на источники.

Утром 33-летний Се Лэй вызвал такси, держа в руках чемодан. Водитель такси предложил клиенту помощь в загрузке в багажник чемодана. Он заметил, что багаж слишком тяжелый, от него идет неприятный запах и на нем виднеются пятна крови. После этого таксист обратился в полицию.

Лэй понял, что водитель звонит в полицию и сразу же сбежал, оставив свой чемодан в багажнике. Когда полиция прибыла, они обнаружили в багаже труп 19-летней девушки. Было выявлено, что девушка и Лэй работали в одном баре.

Немного позднее убийцу нашли в жилом доме в округе Цзян.

Пока нет информации о мотиве подозреваемого.