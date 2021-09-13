ЗАМАНА - Мужчина попытался провезти труп в такси и попался

Мужчина попытался провезти труп в такси и попался

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13 сентября, 2021. Понедельник 10:44
Мужчина попытался провезти труп в такси и попался

В Китае мужчина пытался провезти на такси труп девушки, но был раскрыт, пишет "Лента.ру", ссылаясь на источники.

Мужчина попытался провезти труп в такси и попался
Происшествия

Утром 33-летний Се Лэй вызвал такси, держа в руках чемодан. Водитель такси предложил клиенту помощь в загрузке в багажник чемодана. Он заметил, что багаж слишком тяжелый, от него идет неприятный запах и на нем виднеются пятна крови. После этого таксист обратился в полицию.

Лэй понял, что водитель звонит в полицию и сразу же сбежал, оставив свой чемодан в багажнике. Когда полиция прибыла, они обнаружили в багаже труп 19-летней девушки. Было выявлено, что девушка и Лэй работали в одном баре.

Немного позднее убийцу нашли в жилом доме в округе Цзян. 

Пока нет информации о мотиве подозреваемого.

 

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взяты из открытых источников
 

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