Утром 33-летний Се Лэй вызвал такси, держа в руках чемодан. Водитель такси предложил клиенту помощь в загрузке в багажник чемодана. Он заметил, что багаж слишком тяжелый, от него идет неприятный запах и на нем виднеются пятна крови. После этого таксист обратился в полицию.
Лэй понял, что водитель звонит в полицию и сразу же сбежал, оставив свой чемодан в багажнике. Когда полиция прибыла, они обнаружили в багаже труп 19-летней девушки. Было выявлено, что девушка и Лэй работали в одном баре.
Немного позднее убийцу нашли в жилом доме в округе Цзян.
Пока нет информации о мотиве подозреваемого.