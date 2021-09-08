На встрече были обсуждены способы борьбы с мошенниками, а также даны советы по персональной безопасности.
О том, как обезопасить себя и свои средства от мошенников – здесь.
На РИА «Дагестан» обсудили меры борьбы с телефонными мошенниками.
На встрече были обсуждены способы борьбы с мошенниками, а также даны советы по персональной безопасности.
О том, как обезопасить себя и свои средства от мошенников – здесь.
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