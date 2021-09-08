ЗАМАНА - Эксперты рассказали как противостоять телефонным мошенникам

Эксперты рассказали как противостоять телефонным мошенникам

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08 сентября, 2021. Среда 15:28
Эксперты рассказали как противостоять телефонным мошенникам

На РИА «Дагестан»  обсудили меры борьбы с телефонными мошенниками.

Эксперты рассказали как противостоять телефонным мошенникам
Происшествия

На встрече были обсуждены способы борьбы с мошенниками, а также даны советы по персональной безопасности.

 О том, как обезопасить себя и свои средства от мошенников – здесь.

 

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