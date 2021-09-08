Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на учениях

В МЧС сообщают, что Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, пребывая в командировке по защите зоны Арктики от чрезвычайных ситуаций: он сорвался со скалы, когда спасал жизнь человеку.