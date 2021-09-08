ЗАМАНА - Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на учениях

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на учениях

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08 сентября, 2021. Среда 14:31
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на учениях

Руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на учениях в городе Норильске Красноярского края, пишет новостный источник РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на учениях
Происшествия

В МЧС сообщают, что Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, пребывая в командировке по защите зоны Арктики от чрезвычайных ситуаций: он сорвался со скалы, когда спасал жизнь человеку.

 

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