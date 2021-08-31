Видео происшествия можно посмотреть по ссылке.
В Махачкале в ДТП пострадали люди и 4 машины
- Автор Диляра
- 31 августа, 2021. Вторник 00:28
Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, 29 августа произошло ДТП по улице М. Ярагского в Махачкале. 27-летний водитель машины «Lexus ISF» выехал на встречную полосу в результате чего столкнулся с машинами «Лада Гранта», «Mercedec-Benz Е300» и «BMW 750».
В аварии пострадал виновник происшествия и водитель машины «Лада-Гранта». Они доставлены были в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает.