В Махачкале в ДТП пострадали люди и 4 машины

Автор Диляра

Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, 29 августа произошло ДТП по улице М. Ярагского в Махачкале. 27-летний водитель машины «Lexus ISF» выехал на встречную полосу в результате чего столкнулся с машинами «Лада Гранта», «Mercedec-Benz Е300» и «BMW 750».