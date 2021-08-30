В 17:40 по информации, полученной от спасателей, тело мужчины 1961 г. было обнаружено в 200 метрах от места происшествия. Его вынесло течением.
Отметим, что это второй случай за последние сутки.
В поселке Мамедкала на берегу моря по предварительным данным утонул человек. Как передает МЧС Дагестана, сообщение поступило от службы 112, родственники сообщили, что мужчина ушел купаться и не вернулся.
В 17:40 по информации, полученной от спасателей, тело мужчины 1961 г. было обнаружено в 200 метрах от места происшествия. Его вынесло течением.
Отметим, что это второй случай за последние сутки.
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