ЗАМАНА - Труп мужчины найден на берегу в поселке Мамедкала

Труп мужчины найден на берегу в поселке Мамедкала

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30 августа, 2021. Понедельник 17:52
Труп мужчины найден на берегу в поселке Мамедкала

В поселке Мамедкала на берегу моря по предварительным данным утонул человек. Как передает МЧС Дагестана, сообщение поступило от службы 112, родственники сообщили, что мужчина ушел купаться и не вернулся.

Труп мужчины найден на берегу в поселке Мамедкала
Происшествия

В 17:40 по информации, полученной  от спасателей, тело мужчины 1961 г. было обнаружено в 200 метрах от места происшествия. Его вынесло течением.

Отметим, что это второй случай за последние сутки.

 

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