Одного спасли спасатели Избербашской ПСС, поиски еще двоих продолжаются.
Новость дополняется.
По информации МЧС Дагестана, поступил звонок на номер 112 с сообщением, что в Избербаше на необорудованном пляже тонули 3 человека.
Одного спасли спасатели Избербашской ПСС, поиски еще двоих продолжаются.
Новость дополняется.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..