ЗАМАНА - В Избербаше ищут в море двух людей

В Избербаше ищут в море двух людей

Автор
30 августа, 2021. Понедельник 17:46
В Избербаше ищут в море двух людей

По информации МЧС Дагестана, поступил звонок на номер 112 с сообщением, что в Избербаше на необорудованном пляже тонули 3 человека.

В Избербаше ищут в море двух людей
Происшествия

Одного спасли спасатели Избербашской ПСС, поиски еще двоих продолжаются.

Новость дополняется.

 

Прочитано 42 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top