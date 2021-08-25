В Дагестане трех сотрудников МВД лишили званий и уволили из органов

Ботлихский районный суд привлек к уголовной ответственности трех сотрудников МВД по РД.

В 2019 году начальник ОМВД по Цунтинскому району майор Магомедов М.З., а также двое его подчиненных капитан Идрисов М.М. и лейтенант юстиции Магомедов Ш.И. на основании сфальсифицированных доказательств вынесли незаконное постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя.

Установить причастность сотрудников органов удалось благодаря материалам, собранным УФСБ России по Республике Дагестан, совместно с подразделением собственной безопасности МВД по РД.

Мужчины уволены из органов и лишены спецзваний. Майор Магомедов приговорен к 8 месяцам тюрьмы за фальсификацию доказательств, а другие осужденные выплатят крупные штрафы.