ЗАМАНА - В Дагестане трех сотрудников МВД лишили званий и уволили из органов

В Дагестане трех сотрудников МВД лишили званий и уволили из органов

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25 августа, 2021. Среда 16:26
В Дагестане трех сотрудников МВД лишили званий и уволили из органов

Ботлихский районный суд привлек к уголовной ответственности трех сотрудников МВД по РД.

В Дагестане трех сотрудников МВД лишили званий и уволили из органов
Происшествия

В  2019 году начальник ОМВД по Цунтинскому району майор Магомедов М.З., а также двое его подчиненных капитан Идрисов М.М. и лейтенант юстиции Магомедов Ш.И. на основании сфальсифицированных доказательств вынесли незаконное постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя.

Установить причастность сотрудников органов удалось благодаря материалам, собранным УФСБ России по Республике Дагестан, совместно с подразделением собственной безопасности МВД по РД.

Мужчины уволены из органов и лишены спецзваний. Майор Магомедов приговорен к 8 месяцам тюрьмы за фальсификацию доказательств, а другие осужденные выплатят крупные штрафы.

 

 

 

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