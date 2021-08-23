Организован поиск мужчины, которого по предварительной информации унесло потоком воды.
В Гунибском районе эвакуировано 30 туристов
- Автор Диляра
- 23 августа, 2021. Понедельник 21:26
В Гунибском районе оставшихся 15 туристов спасатели вывели в безопасное место. Всего было эвакуировано 30 человек, из них 10 детей.
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