МЧС РД: Жизни туристов ничего не угрожает

Автор Диляра

В МЧС Дагестана уточнили, что в Гунибском районе на речке Квартал уровень воды сошел на нет. Спасатели Шамильской и Унцукульской ПСС прибыли на место, группа туристов из 15 человек эвакуирована.

Обнаружена группа ещё из 15 человек, жизни ничего не угрожает, проводится их эвакуация.