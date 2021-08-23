МЧС РД: Жизни туристов ничего не угрожает
- Автор Диляра
- 23 августа, 2021. Понедельник 20:58
В МЧС Дагестана уточнили, что в Гунибском районе на речке Квартал уровень воды сошел на нет. Спасатели Шамильской и Унцукульской ПСС прибыли на место, группа туристов из 15 человек эвакуирована.
Обнаружена группа ещё из 15 человек, жизни ничего не угрожает, проводится их эвакуация.
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