Сообщается, что по предварительной информации, 1 туриста потоком воды унесло. С туристами имеется связь, по информации от одного из них, уровень воды спадает. К месту направлены спасатели Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы. Информация доведена до Руководства РД. Информация проверяется
На Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов
- Автор Диляра
- 23 августа, 2021. Понедельник 20:46
По информации МЧС Дагестана, в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов (не зарегистрированных).
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