ЗАМАНА - На Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов

На Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов

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23 августа, 2021. Понедельник 20:46
На Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов

По информации МЧС Дагестана, в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов (не зарегистрированных).

На Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов
Происшествия

Сообщается, что по предварительной информации, 1 туриста потоком воды унесло. С туристами имеется связь, по информации от одного из них, уровень воды спадает. К месту направлены спасатели Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы. Информация доведена до Руководства РД. Информация проверяется

 

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