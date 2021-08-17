Ситуация с пожарами по всей стране остается крайне напряженной. Об этом накануне заявил Президент России Владимир Путин.
Он держит на контроле устранение ЧС и их последствие по России.
Подробнее – здесь.
В России продолжается соблюдение противопожарного режима.
Ситуация с пожарами по всей стране остается крайне напряженной. Об этом накануне заявил Президент России Владимир Путин.
Он держит на контроле устранение ЧС и их последствие по России.
Подробнее – здесь.
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