ЗАМАНА - В Дагестане соблюдается противопожарный режим

В Дагестане соблюдается противопожарный режим

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17 августа, 2021. Вторник 14:58
В Дагестане соблюдается противопожарный режим

В России продолжается соблюдение противопожарного режима.

В Дагестане соблюдается противопожарный режим
Происшествия

 

Ситуация с пожарами по всей стране остается крайне напряженной. Об этом накануне заявил Президент России Владимир Путин.

Он держит на контроле устранение ЧС и их последствие по России.

Подробнее – здесь.

 

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