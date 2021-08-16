ЗАМАНА - В Дагестане уроженку Дахадаевского района

В Дагестане уроженку Дахадаевского района

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16 августа, 2021. Понедельник 13:28
В Дагестане уроженку Дахадаевского района

24 летняя уроженка села Трисанчи Дахадаевского района Залина Магомедова вышла из дома 15 августа и не вернулась.

Девушка худощавого телосложения, среднего роста, страдает приступами эпилепсии.
Была одета в сиреневую тунику, брюки розового цвета и в обувь серого цвета.
Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении Залины Магомедовой, сообщить по телефону: +7 967 404-76-66 или +7 909 478-53-00

В Дагестане уроженку Дахадаевского района
Происшествия

 

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взяты из открытых источников
 

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