В Дагестане уроженку Дахадаевского района
- Автор Диляра
- 16 августа, 2021. Понедельник 13:28
24 летняя уроженка села Трисанчи Дахадаевского района Залина Магомедова вышла из дома 15 августа и не вернулась.
Девушка худощавого телосложения, среднего роста, страдает приступами эпилепсии.
Была одета в сиреневую тунику, брюки розового цвета и в обувь серого цвета.
Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении Залины Магомедовой, сообщить по телефону: +7 967 404-76-66 или +7 909 478-53-00
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