В Дагестане уроженку Дахадаевского района

24 летняя уроженка села Трисанчи Дахадаевского района Залина Магомедова вышла из дома 15 августа и не вернулась.

Девушка худощавого телосложения, среднего роста, страдает приступами эпилепсии.

Была одета в сиреневую тунику, брюки розового цвета и в обувь серого цвета.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении Залины Магомедовой, сообщить по телефону: +7 967 404-76-66 или +7 909 478-53-00