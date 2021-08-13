ЗАМАНА - В Дагестане глава села обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге

В Дагестане глава села обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге

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13 августа, 2021. Пятница 11:20
В Дагестане глава села обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге

Прокуратура Левашинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы села Наскент.

В Дагестане глава села обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге
Происшествия

Мужчина обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. В 2020 году, по версии обвинения, муниципальный чиновник заключил с гендиректором коммерческой компании фиктивные договора по ремонту внутрисельских дорог в Наскенте на 671 тысячу рублей. Он убедил директора организации, что работы проведет сам. Коммерсант деньги обналичил и передал их главе. Тот в свою очередь, часть средств отдал частникам, которые по договору провели все ремонтные работы, а часть – 338,4 тысячи рублей – присвоил себе. Сейчас мужчина отстранен от занимаемой должности, а уголовно дело направлено в Левашинский суд для рассмотрения по существу. В отношении коммерсанта расследуется уголовное дело по статье «подделка официальных документов».

 

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