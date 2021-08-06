ЗАМАНА - Потасовка на центральной площади Махачкалы. Есть раненные

Потасовка на центральной площади Махачкалы. Есть раненные

Автор
06 августа, 2021. Пятница 07:35
Потасовка на центральной площади Махачкалы. Есть раненные

На площади им. Ленина в Махачкале шестеро молодых людей устроили драку с поножовщиной, – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Потасовка на центральной площади Махачкалы. Есть раненные
Происшествия

Три человека во время драки получили ножевые ранения. Они госпитализированы.

Еще троим участникам происшествия удалось скрыться.  Сейчас их разыскивает полиция.

 

 

Прочитано 29 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top