Три человека во время драки получили ножевые ранения. Они госпитализированы.
Еще троим участникам происшествия удалось скрыться. Сейчас их разыскивает полиция.
На площади им. Ленина в Махачкале шестеро молодых людей устроили драку с поножовщиной, – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.
Три человека во время драки получили ножевые ранения. Они госпитализированы.
Еще троим участникам происшествия удалось скрыться. Сейчас их разыскивает полиция.
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