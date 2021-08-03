ЗАМАНА - В Дагестане ищут родственников погибшего мужчины

В Дагестане ищут родственников погибшего мужчины

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03 августа, 2021. Вторник 17:41
В Дагестане ищут родственников погибшего мужчины

28 июля этого года было найдено тело мужчины славянской внешности в реке «Аварское койсу», возле села Ратлуб Шамильского района, сообщают в МВД Дагестана.

В Дагестане ищут родственников погибшего мужчины
Происшествия
Приметы: рост 175 см., плотного телосложения, примерный возраст 40-50 лет, приблизительно 3-5 дневной давности с момента обнаружения трупа. МВД Дагестана просит помочь в поиске родственников найденного мужчины.

Если вам что-то известно сообщите по номеру 102/112. Фотографию погибшего можно посмотреть по ссылке.

 

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взяты из открытых источников
 

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