ЗАМАНА - В Тверской области из-за урагана погибли люди

В Тверской области из-за урагана погибли люди

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03 августа, 2021. Вторник 15:08
В Тверской области из-за урагана погибли люди

Из-за сильного ветра, который достигал 25 м/с. в Тверской области погибло 3 человека, 15 человек пострадало.

В Тверской области из-за урагана погибли люди
Происшествия

Ветер сносил крыши домов. Власти области уже поручили оказать помощь всем пострадавшим.

 

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