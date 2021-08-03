Ветер сносил крыши домов. Власти области уже поручили оказать помощь всем пострадавшим.
В Тверской области из-за урагана погибли люди
- Автор Диляра
- 03 августа, 2021. Вторник 15:08
Из-за сильного ветра, который достигал 25 м/с. в Тверской области погибло 3 человека, 15 человек пострадало.
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