ЗАМАНА - Ливневый дождь разрушил мост в Цумадинском районе

Ливневый дождь разрушил мост в Цумадинском районе

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29 июля, 2021. Четверг 12:05
Ливневый дождь разрушил мост в Цумадинском районе

В результате разрушения 24-метрового моста на автодороге Агвали — Шаури — Кидеро Цумадинского района Дагестана было прервано транспортное сообщения между тремя селами численностью 1000 человек.

Ливневый дождь разрушил мост в Цумадинском районе
Происшествия

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Минтранса РД Заиру Гасанбекову, на определенных участках размыто земляное полотно дороги общей протяженностью более 300 метров, разрушены элементы обустройства дороги.

 

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