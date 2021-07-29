Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Минтранса РД Заиру Гасанбекову, на определенных участках размыто земляное полотно дороги общей протяженностью более 300 метров, разрушены элементы обустройства дороги.
Ливневый дождь разрушил мост в Цумадинском районе
- Автор Арслан
- 29 июля, 2021. Четверг 12:05
В результате разрушения 24-метрового моста на автодороге Агвали — Шаури — Кидеро Цумадинского района Дагестана было прервано транспортное сообщения между тремя селами численностью 1000 человек.
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