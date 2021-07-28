ЗАМАНА - Несчастный случай в Махачкале унес жизнь ребенка

Несчастный случай в Махачкале унес жизнь ребенка

Автор
28 июля, 2021. Среда 14:29
Несчастный случай в Махачкале унес жизнь ребенка

Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, трехлетний ребенок выпал из окна 6 этажа многоквартирного дома по улице Абубакарова.

Несчастный случай в Махачкале унес жизнь ребенка
Происшествия

По данным источника, ребенок, получив телесные повреждения, скончался на месте. Ведется проверка.

 

Прочитано 12 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top