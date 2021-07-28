По данным источника, ребенок, получив телесные повреждения, скончался на месте. Ведется проверка.
Несчастный случай в Махачкале унес жизнь ребенка
- Автор Арслан
- 28 июля, 2021. Среда 14:29
Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, трехлетний ребенок выпал из окна 6 этажа многоквартирного дома по улице Абубакарова.
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