В Каякентском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона
- Автор Диляра
- 16 июля, 2021. Пятница 22:20
Как сообщает МВД Дагестана, 37-летний житель Дербента организовал в Каякентском районе притон, где потребляли наркотические вещества.
В ходе осмотра были изъяты вещества, которые использовались для приготовления наркотических веществ. По данному факту заведено дело.
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