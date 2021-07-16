ЗАМАНА - В Каякентском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона

В Каякентском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона

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16 июля, 2021. Пятница 22:20
В Каякентском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона

Как сообщает МВД Дагестана, 37-летний житель Дербента организовал в Каякентском районе притон, где потребляли наркотические вещества.

В Каякентском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона
Происшествия
В ходе осмотра были изъяты вещества, которые использовались для приготовления наркотических веществ. По данному факту заведено дело.

 

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