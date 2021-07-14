ЗАМАНА - В Тверской области мужчина угрожал, что взорвет железнодорожную станцию

В Тверской области мужчина угрожал, что взорвет железнодорожную станцию

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14 июля, 2021. Среда 22:41
В Тверской области мужчина угрожал, что взорвет железнодорожную станцию

В Тверской области задержали мужчину, который угрожал, что взорвет железнодорожную станцию Редкино.

В Тверской области мужчина угрожал, что взорвет железнодорожную станцию
Происшествия

Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на источник. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и угрожал, его удалось задержать. На станции работает оперативная группа, которая проверяет наличие взрывоопасных предметов.

 

 

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