В Тверской области мужчина угрожал, что взорвет железнодорожную станцию

Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на источник. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и угрожал, его удалось задержать. На станции работает оперативная группа, которая проверяет наличие взрывоопасных предметов.