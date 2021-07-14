Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на источник. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и угрожал, его удалось задержать. На станции работает оперативная группа, которая проверяет наличие взрывоопасных предметов.
В Тверской области задержали мужчину, который угрожал, что взорвет железнодорожную станцию Редкино.
Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на источник. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и угрожал, его удалось задержать. На станции работает оперативная группа, которая проверяет наличие взрывоопасных предметов.
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