ЗАМАНА - Сгорела полностью: авария в Буйнакском районе

Сгорела полностью: авария в Буйнакском районе

Автор
14 июля, 2021. Среда 11:48
Сгорела полностью: авария в Буйнакском районе

На автодороге Буйнакск – Кизилюрт загорелся «Камаз».

Как сообщает МВД Дагестана, машиной управлял 52-летний житель Буйнакского района.

Сгорела полностью: авария в Буйнакском районе
Происшествия

Причина возгорания стала перевозка тюков соломы, которая попала в моторный отсек.

Жертв и пострадавших нет. Однако из-за пожара солома сгорела полностью. Ущерб оценивается в 700 тысяч рублей.

 

 

Прочитано 53 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top