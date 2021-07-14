Причина возгорания стала перевозка тюков соломы, которая попала в моторный отсек.
Жертв и пострадавших нет. Однако из-за пожара солома сгорела полностью. Ущерб оценивается в 700 тысяч рублей.
На автодороге Буйнакск – Кизилюрт загорелся «Камаз».
Как сообщает МВД Дагестана, машиной управлял 52-летний житель Буйнакского района.
Причина возгорания стала перевозка тюков соломы, которая попала в моторный отсек.
Жертв и пострадавших нет. Однако из-за пожара солома сгорела полностью. Ущерб оценивается в 700 тысяч рублей.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..