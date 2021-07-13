В Махачкале девушка украла из кармана мужчины 110 тысяч рублей

К сотрудникам правоохранительных органов обратился парень с заявлением, что, находясь на квартире девушка вытащила у него выше указанную сумму. Место нахождения девушки было установлено, и она доставлена в отдел полиции. Свою вину признала. На данный момент идет проверка причастности ее к другим подобным случаям. По признакам состава преступления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.2 УК РФ (кража).