К сотрудникам правоохранительных органов обратился парень с заявлением, что, находясь на квартире девушка вытащила у него выше указанную сумму. Место нахождения девушки было установлено, и она доставлена в отдел полиции. Свою вину признала. На данный момент идет проверка причастности ее к другим подобным случаям. По признакам состава преступления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.2 УК РФ (кража).
В Махачкале девушка украла из кармана мужчины 110 тысяч рублей
- Автор Диляра
- 13 июля, 2021. Вторник 23:14
110 тысяч рублей вытащила из кармана 20 летнего парня девушка 23 лет. Об этом сообщаем МВД Дагестана.
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