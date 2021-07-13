В Ленинкенте погиб 9-летний ребёнок из-за наезда машины

В МВД Дагестана сообщили, что 12 июля в поселке Ленинкент произошла трагедия, в которой погиб 9-летнний ребенок. 56-летний водитель машины «ГАЗ-3717» двигаясь задним ходом не заметил ребенка и совершил на него наезд.