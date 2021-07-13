«Установлено, что водитель двигался задним ходом и не убедился в безопасности совершаемого маневра, в результате чего мальчик, находившийся на проезжей части дороги возле дома, погиб на месте», - сообщили в правоохранительных органах.
В Ленинкенте погиб 9-летний ребёнок из-за наезда машины
- Автор Диляра
- 13 июля, 2021. Вторник 19:23
В МВД Дагестана сообщили, что 12 июля в поселке Ленинкент произошла трагедия, в которой погиб 9-летнний ребенок. 56-летний водитель машины «ГАЗ-3717» двигаясь задним ходом не заметил ребенка и совершил на него наезд.
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