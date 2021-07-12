Эпицентр находился на глубине 17 километров.
В Дагестане было землетрясение
- Автор Арслан
- 12 июля, 2021. Понедельник 14:01
Толчок магнитудой 3,6 балла был зафиксирован в Гумбетовском районе Дагестана.
Толчок магнитудой 3,6 балла был зафиксирован в Гумбетовском районе Дагестана.
Эпицентр находился на глубине 17 километров.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..