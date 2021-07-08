ЗАМАНА - 37 летняя махачкалинка подозревается в убийстве своего мужа

37 летняя махачкалинка подозревается в убийстве своего мужа

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08 июля, 2021. Четверг 22:44
37 летняя махачкалинка подозревается в убийстве своего мужа

37-летняя жительница Махачкалы, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает СК РД.

37 летняя махачкалинка подозревается в убийстве своего мужа
Происшествия

Как рассказали в Следственном Комитете, 7 июля между подозреваемой и ее супругом произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла два ножевых удара в грудь своему мужу, после которых он скончался на месте. Подозреваемая задержана в порядке ст. ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается.

 

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