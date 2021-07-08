37 летняя махачкалинка подозревается в убийстве своего мужа

Как рассказали в Следственном Комитете, 7 июля между подозреваемой и ее супругом произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла два ножевых удара в грудь своему мужу, после которых он скончался на месте. Подозреваемая задержана в порядке ст. ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается.