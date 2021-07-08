ЗАМАНА - ДТП в Дагестане унесло жизни троих человек

ДТП в Дагестане унесло жизни троих человек

Автор
08 июля, 2021. Четверг 13:07
ДТП в Дагестане унесло жизни троих человек

Авария с участием двух легковых автомашин, как передает пресс-служба МВД, случилась на отрезке автодороги «Кавказ» в Кумторкалинском районе Дагестана.

ДТП в Дагестане унесло жизни троих человек
Происшествия

В результате выезда одной из машин на встречную полосу погибли три человека в возрасте 22, 23 и 35 лет.

 

Прочитано 48 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top