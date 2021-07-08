В результате выезда одной из машин на встречную полосу погибли три человека в возрасте 22, 23 и 35 лет.
ДТП в Дагестане унесло жизни троих человек
- Автор Арслан
- 08 июля, 2021. Четверг 13:07
Авария с участием двух легковых автомашин, как передает пресс-служба МВД, случилась на отрезке автодороги «Кавказ» в Кумторкалинском районе Дагестана.
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