Наибольший урон непогода нанесла автодороге Буйнакск — Гимры — Чирката. На некоторых участках движение автотрансорта прервано.
Сильный дождь повредил дороги в пяти районах Дагестана
- Автор Арслан
- 08 июля, 2021. Четверг 13:03
Уже с 8 утра сегодняшнего дня в Унцукульском, Гумбетовском, Тляратинском, Рутульском, Цумадинском районах республики начались аварийно-восстановительные работы.
Последнее от Арслан
- ДТП в Дагестане унесло жизни троих человек
- Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Проблема деградации Черных земель и Кизлярских пастбищ становится актуальной»
- Проблемы опустынивания Черных земель и Кизлярских пастбищ обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова
- В Дагестане коронавирус банкетным залам не помеха
- Известный научный журнал подтвердил безопасность российской вакцины