В результате проверки озвученная в сообщении информация не подтвердилась.
Сообщения о бомбе в детсадах Махачкалы оказались ложными
- Автор Арслан
- 06 июля, 2021. Вторник 10:09
Напомним, что накануне в полицию был совершен звонок с информацией минировании ряда детских образовательных учреждений столицы Дагестана. В дошкольные заведения были направлены кинологи с собаками
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