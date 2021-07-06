ЗАМАНА - Сообщения о бомбе в детсадах Махачкалы оказались ложными

Сообщения о бомбе в детсадах Махачкалы оказались ложными

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06 июля, 2021. Вторник 10:09
Сообщения о бомбе в детсадах Махачкалы оказались ложными

Напомним, что накануне в полицию был совершен звонок с информацией минировании ряда детских образовательных учреждений столицы Дагестана. В дошкольные заведения были направлены  кинологи с собаками

Сообщения о бомбе в детсадах Махачкалы оказались ложными
Происшествия

В результате проверки озвученная в сообщении информация не подтвердилась.

 

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