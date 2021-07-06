На проверку всех детских садов были направлены кинологические службы.
В Управлении образования Махачкалы отметили, что никаких потдверждений полученой информации на данный момент нет.
В Махачкале проверяют детские сады на наличие бомбы
- Автор Диляра
- 06 июля, 2021. Вторник 01:21
5 июля в дежурную часть полиции поступила информация о заминировании одного из детских садов Махачкалы.
На проверку всех детских садов были направлены кинологические службы.
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