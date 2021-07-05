«Соблюдайте меры предосторожности! Илистое дно или водовороты снижают шансы спасения в разы!», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным регионального МВД, среди утонувших за последние несколько дней как взрослые, так и маленькие дети.
«Соблюдайте меры предосторожности! Илистое дно или водовороты снижают шансы спасения в разы!», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..