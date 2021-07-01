По данным источника, дом частично разрушен. Пострадавшим оказана помощь. Сейчас они в больнице.
ТАСС сообщает, что в одном из махачкалинских частных домов по улице Карабудагова взорвалась газовоздушная смесь. В результате инцидента пострадали три человек.
По данным источника, дом частично разрушен. Пострадавшим оказана помощь. Сейчас они в больнице.
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