Как сообщили в пресс-службе МВД, виновником аварии оказался 31-летний водитель фургона «АФ-373200». Выехав на полосу встречного движения, он врезался в «КАМАЗ-541150», за рулем которого находился 53-летний житель Левашинского района.
В Дагестане двое мужчин погибли в ДТП
- Автор Арслан
- 30 июня, 2021. Среда 10:59
Трагедия, в результате которой погибли двое мужчин, произошла на 40 километре автотрассы «Кочубей – Нефтекумск – Минеральные воды».
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