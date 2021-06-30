ЗАМАНА - В Дагестане двое мужчин погибли в ДТП

В Дагестане двое мужчин погибли в ДТП

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30 июня, 2021. Среда 10:59
В Дагестане двое мужчин погибли в ДТП

Трагедия, в результате которой погибли двое мужчин, произошла на 40 километре автотрассы «Кочубей – Нефтекумск – Минеральные воды».

В Дагестане двое мужчин погибли в ДТП
Происшествия

Как сообщили в пресс-службе МВД, виновником аварии оказался 31-летний водитель фургона «АФ-373200». Выехав на полосу встречного движения, он врезался в «КАМАЗ-541150», за рулем которого находился 53-летний житель Левашинского района.

 

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