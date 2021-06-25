Двое жителей Дагестана погибли во время купания в реке

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, погибшими оказались 66-летний житель Хасавюртовского района и его 7-летний внук.

Трагедия произошла на берегу реки Аксай примерно в 2 км от села Новосельское.

По предварительной информации, с ними был еще один человек, поиски которого до сих пор продолжаются.