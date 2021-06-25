Трагедия произошла на берегу реки Аксай примерно в 2 км от села Новосельское.
По предварительной информации, с ними был еще один человек, поиски которого до сих пор продолжаются.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, погибшими оказались 66-летний житель Хасавюртовского района и его 7-летний внук.
Трагедия произошла на берегу реки Аксай примерно в 2 км от села Новосельское.
По предварительной информации, с ними был еще один человек, поиски которого до сих пор продолжаются.
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