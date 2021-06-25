ЗАМАНА - Двое жителей Дагестана погибли во время купания в реке

Двое жителей Дагестана погибли во время купания в реке

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25 июня, 2021. Пятница 14:50
Двое жителей Дагестана погибли во время купания в реке

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, погибшими оказались 66-летний житель Хасавюртовского района и его 7-летний внук.

Двое жителей Дагестана погибли во время купания в реке
Происшествия

Трагедия произошла на берегу реки Аксай примерно в 2 км от села Новосельское.

По предварительной информации, с ними был еще один человек, поиски которого до сих пор продолжаются.

 

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