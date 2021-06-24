ЗАМАНА - Пожар оставил Махачкалу без света

Пожар оставил Махачкалу без света

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24 июня, 2021. Четверг 09:17
Пожар оставил Махачкалу без света

Около 30 тысяч жителей столицы Дагестана остались без света в результате возгорания электрических кабеле и травы по проспекту Акушинского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

Пожар оставил Махачкалу без света
Происшествия

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По словам электриков, свет жители города могут получить уже к обеду сегодняшнего дня.

 

 

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