Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
По словам электриков, свет жители города могут получить уже к обеду сегодняшнего дня.
Около 30 тысяч жителей столицы Дагестана остались без света в результате возгорания электрических кабеле и травы по проспекту Акушинского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
По словам электриков, свет жители города могут получить уже к обеду сегодняшнего дня.
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