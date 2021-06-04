Как сообщает региональное МЧС, на месте тушения пожара площадью 300 кв работают 43 человека и 12 ед. техники. Жертв и пострадавших нет.
В Махачкале из-за будки с шаурмой горит трехэтажное здание (ВИДЕО)
- Автор Арслан
- 04 июня, 2021. Пятница 11:09
Пожар в будке по продаже шаурмы, расположенной возле Восточного рынка, охватил коммерческое 4-х этажное здание.
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