ЗАМАНА - В Махачкале из-за будки с шаурмой горит трехэтажное здание (ВИДЕО)

В Махачкале из-за будки с шаурмой горит трехэтажное здание (ВИДЕО)

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04 июня, 2021. Пятница 11:09
В Махачкале из-за будки с шаурмой горит трехэтажное здание (ВИДЕО)

Пожар в будке по продаже шаурмы, расположенной возле Восточного рынка, охватил коммерческое 4-х этажное здание.

Как сообщает региональное МЧС, на месте тушения пожара площадью 300 кв работают 43 человека и 12 ед. техники. Жертв и пострадавших нет.

 

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