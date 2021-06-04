По данным источника, второй рабочий, провалившийся под землю, отделался переломом ноги.
Сход земляных масс произошел во время проведения работ по расширению земельного участка возле магазина.
Как сообщает главное управление МЧС по Дагестану, гибель человека произошла в результате проведения земляных работ на окраине села Акуша.
По данным источника, второй рабочий, провалившийся под землю, отделался переломом ноги.
Сход земляных масс произошел во время проведения работ по расширению земельного участка возле магазина.
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