ЗАМАНА - В селении Акуша обвалился грунт. Погиб человек

В селении Акуша обвалился грунт. Погиб человек

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04 июня, 2021. Пятница 11:00
В селении Акуша обвалился грунт. Погиб человек

Как сообщает главное управление МЧС по Дагестану, гибель человека произошла в результате проведения земляных работ на окраине села Акуша.

В селении Акуша обвалился грунт. Погиб человек
Происшествия

По данным источника, второй рабочий, провалившийся под землю, отделался переломом ноги.

Сход земляных масс произошел во время проведения работ по расширению земельного участка возле магазина.

 

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