ЗАМАНА - Мэрия Махачкалы возмущена выбросом мусора в КОР

Мэрия Махачкалы возмущена выбросом мусора в КОР

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03 июня, 2021. Четверг 13:38
Мэрия Махачкалы возмущена выбросом мусора в КОР

В полицию городская мэрия обратилась, отреагировав в социальных сетях на видеоролик, на кадрах которого неизвестные выбрасывают мусор в канал Октябрьской революции, сообщает «АиФ Дагестан».

Мэрия Махачкалы возмущена выбросом мусора в КОР
Происшествия

В заявлении сотрудников правоохранительных органов просят привлечь совершивших правонарушение к ответственности.

По данным источника, будет также выдано предписание дирекции КОР об очистке водоема.     

 

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