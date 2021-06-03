В заявлении сотрудников правоохранительных органов просят привлечь совершивших правонарушение к ответственности.
По данным источника, будет также выдано предписание дирекции КОР об очистке водоема.
В полицию городская мэрия обратилась, отреагировав в социальных сетях на видеоролик, на кадрах которого неизвестные выбрасывают мусор в канал Октябрьской революции, сообщает «АиФ Дагестан».
В заявлении сотрудников правоохранительных органов просят привлечь совершивших правонарушение к ответственности.
По данным источника, будет также выдано предписание дирекции КОР об очистке водоема.
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