Отец с годовалым сыном погибли в ДТП

Трагедия, в результате которой два человека погибли, еще трое получили ранения, произошла на федеральной трассе «Кавказ» в Каякентском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным источника, ДТП произошло с участием автомобиля «Nissan» и грузовой автомашины «Volvo». Известно, что водитель первой машины выехал на полосу встречного движения. Жена погибшего и двое сыновей пяти и шести лет доставлены в Центральную районную больницу.