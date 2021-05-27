По данным источника, ДТП произошло с участием автомобиля «Nissan» и грузовой автомашины «Volvo». Известно, что водитель первой машины выехал на полосу встречного движения. Жена погибшего и двое сыновей пяти и шести лет доставлены в Центральную районную больницу.
Отец с годовалым сыном погибли в ДТП
- Автор Арслан
- 27 мая, 2021. Четверг 12:04
Трагедия, в результате которой два человека погибли, еще трое получили ранения, произошла на федеральной трассе «Кавказ» в Каякентском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД.
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