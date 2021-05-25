В Дагестане было землетрясение
- Автор Арслан
- 25 мая, 2021. Вторник 10:14
Толчок магнитудой 4,4 балла, по данным «Дагправды», был зафиксирован на территории между Гумбетовским и Буйнакском районом на глубине 20 км.
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