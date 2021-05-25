ЗАМАНА - Женщина с ребенком погибли в Дербенте. Возбуждено уголовное дело

Женщина с ребенком погибли в Дербенте. Возбуждено уголовное дело

Автор
25 мая, 2021. Вторник 00:16
Женщина с ребенком погибли в Дербенте. Возбуждено уголовное дело

Тела 27-летней женщины и 6-летнего мальчика были найдены в одной из квартир в городе Дербенте по переулку Офицерский, сообщает РИА «Дагестан».

Женщина с ребенком погибли в Дербенте. Возбуждено уголовное дело
Происшествия

Следствие полагает, что гибель наступила в результате отравления угарным газом.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top