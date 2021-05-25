Следствие полагает, что гибель наступила в результате отравления угарным газом.
Женщина с ребенком погибли в Дербенте. Возбуждено уголовное дело
- Автор Арслан
- 25 мая, 2021. Вторник 00:16
Тела 27-летней женщины и 6-летнего мальчика были найдены в одной из квартир в городе Дербенте по переулку Офицерский, сообщает РИА «Дагестан».
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