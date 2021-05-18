ЗАМАНА - Популярная «Главрыба» в Дагестане затоплена

Популярная «Главрыба» в Дагестане затоплена

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18 мая, 2021. Вторник 12:00
Популярная «Главрыба» в Дагестане затоплена

О том, что территория известного туристического ресторана пострадала от подъема уровня воды в реке Сулак, на своей странице в сети Инстаграм сообщает сам туркомлпекс.

Популярная «Главрыба» в Дагестане затоплена
Происшествия

По данным сообщения, нижнюю веранду экотуркомплекса «Главрыба» подтопило водами со шлюзов Миатлинской ГЭС.

Пострадавших нет.

 

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