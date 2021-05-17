Убийца своего мужа: «Ты испортил мне жизнь»

Именно с такими словами бывшая супруга 39-летнего жителя города Дагестанские Огни, тело которого, как мы сообщали ранее, было найдено в лесном массиве, нанесла в область горла своего мужа удар ножом, сообщает «Дагестанская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.