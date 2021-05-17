Убийцами оказались и 32-летняя женщина (супруга), 29-летний мужчина, а также 17-летний житель Дербентского района.
Спрятав тело, подозреваемые покинули место преступления, выкинув нож в канаву.
Расследование продолжается.
Именно с такими словами бывшая супруга 39-летнего жителя города Дагестанские Огни, тело которого, как мы сообщали ранее, было найдено в лесном массиве, нанесла в область горла своего мужа удар ножом, сообщает «Дагестанская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Убийцами оказались и 32-летняя женщина (супруга), 29-летний мужчина, а также 17-летний житель Дербентского района.
Спрятав тело, подозреваемые покинули место преступления, выкинув нож в канаву.
Расследование продолжается.
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