ЗАМАНА - Убийца своего мужа: «Ты испортил мне жизнь»

Убийца своего мужа: «Ты испортил мне жизнь»

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17 мая, 2021. Понедельник 12:58
Убийца своего мужа: «Ты испортил мне жизнь»

Именно с такими словами бывшая супруга 39-летнего жителя города Дагестанские Огни, тело которого, как мы сообщали ранее, было найдено в лесном массиве, нанесла в область горла своего мужа удар ножом, сообщает «Дагестанская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийца своего мужа: «Ты испортил мне жизнь»
Происшествия

Убийцами оказались и 32-летняя женщина (супруга), 29-летний мужчина, а также 17-летний житель Дербентского района.

Спрятав тело, подозреваемые покинули место преступления, выкинув нож в канаву.

Расследование продолжается.

 

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