ЗАМАНА - В Дагестане в результате ДТП погиб человек

В Дагестане в результате ДТП погиб человек

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17 мая, 2021. Понедельник 10:38
В Дагестане в результате ДТП погиб человек

Трагедия, в результате которой мужчина, управлявший  внедорожником, погиб на месте, произошла федеральной трассе на территории Карабудахкентского района республики.

В Дагестане в результате ДТП погиб человек
Происшествия

Согласно сведениям МВД, водитель джипа погиб в результате протаранившего его фуры марки «Volvo».

Как сообщает источник, водитель фуры устроил катастрофу, проигнорировав правила соблюдения дистанции.

 

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