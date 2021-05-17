Согласно сведениям МВД, водитель джипа погиб в результате протаранившего его фуры марки «Volvo».
Как сообщает источник, водитель фуры устроил катастрофу, проигнорировав правила соблюдения дистанции.
Трагедия, в результате которой мужчина, управлявший внедорожником, погиб на месте, произошла федеральной трассе на территории Карабудахкентского района республики.
Согласно сведениям МВД, водитель джипа погиб в результате протаранившего его фуры марки «Volvo».
Как сообщает источник, водитель фуры устроил катастрофу, проигнорировав правила соблюдения дистанции.
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