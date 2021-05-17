ЗАМАНА - В Дагестане поезд протаранил автомобиль

В Дагестане поезд протаранил автомобиль

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17 мая, 2021. Понедельник 09:50
В Дагестане поезд протаранил автомобиль

В результате аварии, произошедшей в Бабаюртовском районе республики, погиб 56-летний водитель легкового автомобиля.

В Дагестане поезд протаранил автомобиль
Происшествия

Как сообщает пресс-служба дагестанского МВД, 56-летний житель села Хамаматюрт не среагировал на сигнал светофора.

В ведомстве также сообщили, что за последнее время на дорогах Дагестана произошло более 30 ДТП.

 

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