В Дагестане поезд протаранил автомобиль

В результате аварии, произошедшей в Бабаюртовском районе республики, погиб 56-летний водитель легкового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба дагестанского МВД, 56-летний житель села Хамаматюрт не среагировал на сигнал светофора.

В ведомстве также сообщили, что за последнее время на дорогах Дагестана произошло более 30 ДТП.