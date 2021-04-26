В Кизилюртовском районе произошло землетрясение
- Автор Арслан
- 26 апреля, 2021. Понедельник 10:11
Землетрясение силой 4 балла произошло сегодня ночью близ селений Кульзеб и Стальское.
Землетрясение силой 4 балла произошло сегодня ночью близ селений Кульзеб и Стальское.
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