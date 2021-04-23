ЗАМАНА - В результате аварии в Хунзахском районе погибла женщина

В результате аварии в Хунзахском районе погибла женщина

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23 апреля, 2021. Пятница 14:53
В результате аварии в Хунзахском районе погибла женщина

Авария, в результате которой пассажирка одного из двух столкнувшихся автомобилей, погибла из-за травм, несовместимых с жизнью, произошла на 192 километре автодороги «Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка», сообщает МВД.

В результате аварии в Хунзахском районе погибла женщина
Происшествия

ДТП произошло с участием легковушек «Лада-219010» и «ВАЗ-21104». Отмечено, что один из водителей выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Все пострадавшие доставлены в медучреждение.

 

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