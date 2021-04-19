ЗАМАНА - В Дагестане сын убил свою мать

В Дагестане сын убил свою мать

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19 апреля, 2021. Понедельник 03:18
В Дагестане сын убил свою мать

Убийство было совершено после того, как мать отняла у сына телефон. Тот, как сообщает МВД, разозлившись, нанес 54 –летней женщине ножевые ранения.

В Дагестане сын убил свою мать
Происшествия

Инцидент, в результате которого 25-летний житель Махачкалы был задержан, произошел одном из многоэтажных домов.

В настоящий момент подозреваемый задержан. По данному факту собран материал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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