Инцидент, в результате которого 25-летний житель Махачкалы был задержан, произошел одном из многоэтажных домов.
В настоящий момент подозреваемый задержан. По данному факту собран материал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Убийство было совершено после того, как мать отняла у сына телефон. Тот, как сообщает МВД, разозлившись, нанес 54 –летней женщине ножевые ранения.
Инцидент, в результате которого 25-летний житель Махачкалы был задержан, произошел одном из многоэтажных домов.
В настоящий момент подозреваемый задержан. По данному факту собран материал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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